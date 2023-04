Hannes Brecher und Wolfgang Rinner analysieren die sensationelle Heimniederlage von Völs gegen Münster

Details Dienstag, 25. April 2023 01:37

Auch die 21. Runde der Tirol Liga hatte eine ausgewachsene Sensation zu bieten. Leader Völser SV unterlag zu Hause dem SC Münster mit 0:1! Der Grund allerdings war nicht, dass Völs fast neunzig Minuten einen Mann weniger am Feld hatte, es war die Abschlussschwäche von Völs, die Münster einen vollkommen unerwarteten Dreier brachte. Drei extrem wichtige Punkte für Münster im Kampf gegen den Abstieg. Extrem bitter die schwer Verletzung von Daniel Nagraisalovic von Münster – die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldige Genesung und alles Gute! Völs hat als Tabellenführer Boden eingebüßt, die SPG Prutz/Serfaus hat punktemäßig aufgeschlossen, der IAC nur mehr einen Punkt und Volders zwei Punkte hinter Völs und Prutz/Serfaus.

Mit einem Mann weniger das Spiel dominiert – aber keinen Treffer erzielt!

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „In der dritten Minute die Rote Karte für Gregor Engelbrecht wegen Torraub – das hat uns nicht aus der Fassung gebracht. Wir hatten einige Topchancen, die wir nicht verwerten konnten und einen Stangenschuss. Auch in der zweiten Hälfte eine gute Möglichkeit. Mit einem Mann weniger haben wir trotzdem das Spiel dominiert, es ist uns aber einfach kein Tor gelungen. Aus einem Freistoß in der 81. Minute ist dann der entscheidende Treffer für Münster zum 1:0-Sieg gefallen!“

Sensationssieg beim Tabellenführer!

Wolfgang Rinner, Obmann SC Münster: „Ausgerechnet gegen den Tabellenführer Völs musste Headcoach Patrick Mair auf zahlreiche Spieler verzichten: Mit Elias Hochstaffl, Philipp Mai, Daniel Daxgabler, Daniel Ellinger, Tobias Kofler und Christof Auer (gesperrt) fehlten gleich sechs Spieler.Dafür konnten im Sturm unsere Old-but-Gold-Boys Daniel Nagraisalovic und Peter Kostenzer gemeinsam auflaufen. Nach einer frühen Chance von Clemens Wieser in der 2. Minute konnte sich in der 3. Minute Daniel Nagraisalovic durchtanken und wurde an der Strafraumgrenze von hinten gefoult: Rot für Gregor Engelbrecht und "nur" Freistoß für Münster, der letztendlich nichts einbrachte. Leider zog sich bei diesem Foul Daniel Nagraisalovic mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk zu.

Während er noch verarztet wurde, konnte Peter Kostenzer die nächste Chance für Münster verbuchen. Dann kam Benjamin Reiter für unseren verletzten Stürmer. In der 13. Minute dann Pech für den Tabellenführer bei einem Stangenschuss. Nach einer guten Viertelstunde ist die Partie für Benjamin Reiter schon wieder gelaufen. Er wird mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung gegen Marco Knoll ausgewechselt. In Folge gibt es je zwei gute Chancen für beide Mannschaften, bei denen sich beide Keeper auszeichnen können.Nach der Pause wird Völs etwas stärker, spielt aber die Chancen nicht fertig bzw. scheitert mehrmals an einem starken David Dreossi. In der 81. Minute hebt dann Sebastian Handle einen Freistoß über die Mauer ins kurze Eck: 0:1. Eine Schlussoffensive und sieben Minuten Nachspielzeit helfen dem Völser SV nicht mehr: Münster holt wichtige drei Puntke im Abstiegskampf!

Wir wünschen unserem Daniel "Nagi" Nagraisalovic gute und rasche Besserung!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei