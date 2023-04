Drei extrem wichtige Punkte für Volders gegen Natters und von Prutz/Serfaus beim SV Innsbruck

Details Dienstag, 25. April 2023 02:11

Eher etwas glücklich die knappen Erfolge des FC Raika Volders gegen den FC Koch Türen Natters und der SPG Prutz/Serfaus beim SV Innsbruck in der 21. Runde der Tirol Liga. Dafür sind aber die Dreier für Volders und Prutz/Serfaus umso wichtiger! Das 2:1 von Volders gegen den FC Koch Türen Natters sichert Volders den Top-5 Platz ab. Das 1:0 der SPG Prutz/Serfaus beim SV Innsbruck lässt die SPG zum Leader Völs punktemäßig aufschließen. Der aktuelle Tabellenletzte SVI konnte aber eine sehr starke Leistung zeigen. Die 21. Runde der Tirol Liga hat auch ein Eishockey-Ergebnis gebracht. Der SV Kirchbichl gewinnt bei der Union Innsbruck mit 6:5 und kann damit die rote Laterne an den SV Innsbruck weiter geben.

Volders zeigt sich gegen Natters offensiv extrem effektiv

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein sehr glücklicher Sieg für meine Mannschaft, wir waren vor allem offensiv sehr effektiv. Zweimal sind wir vor das Tor der Gäste gekommen, zwei Tore sind uns gelungen. In der achten Minute das 1:0 durch Christoph Mössmer durch einen lupenreinen Strafstoß und das 2:1 in der 81. Minute durch David Haller. Natters sehr stark, sie haben uns extrem bespielt und konnten zwischenzeitlich in der 67. Minute auf 1:1 durch Philipp Angerer ausgleichen. Meine Mannschaft war heute nicht so wirklich spritzig, aber wir nehmen diesen wichtiger Dreier natürlich gerne mit!“

Coach des SV Innsbruck nach Niederlage gegen Prutz/Serfaus: „Partie auf Augenhöhe!“

Alexander Pfurtscheller, Trainer SV Innsbruck: „Wir sind fußballerisch gut aufgetreten in Hälfte eins, viel Ballbesitz, gute Phasen und ein Stangenschuss in der 25. Minute von Marcel Santer. Wir haben leider nicht sauber genug gespielt, die eine oder andere Möglichkeit hätten wir besser nützen müssen. Ganz unglücklich in der letzten Minute der ersten Hälfte das 0.1 kassiert – ein abgefälschter Schuss von Ondrej Jakubov. In der 54. Minute Gelb-Rote Karte für die Gäste! In numerischer Überzahl haben wir alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen. Die Durchschlagskraft hat leider gefehlt. Prutz mit einer sehr kompakten Defensive, die wir nicht knacken konnten. Letzte gute Möglichkeit zum 1:1 in der 80. Minute. Aus meiner Sicht eine Partie auf Augenhöhe, leider ohne Punkt für uns!“

