Kirchbichl überrascht mit Sieg in Mils – Union Innsbruck wehrt sich mit großem Einsatz gegen Niederlage in Oberperfuss

Details Dienstag, 02. Mai 2023 03:29

Große Überraschung in der 22. Runde der Tirol Liga. Der SC Mils unterliegt im Heimspiel SV Kirchbichl mit 2:3 und fällt auf Tabellenplatz sechs zurück. Münster nach dem 0:1 gegen den SK St. Johann der neue Tabellenletzte. Die Union Innsbruck fightet beim SV Weber Beton Oberperfuss mit unglaublichen Einsatz – auch mit einem Mann weniger. Am Ende bringt aber Oberperfuss ein grandioser Volleyschuss doch noch den 2:1 Erfolg und Tabellenplatz zehn.

Zwei Ausschlüsse gegen Mils im Spiel gegen Kirchbichl

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „In Summe aus meiner Sicht ein verdienter Sieg aufgrund einer Überzahl an guten Torchancen. In der 16. Minute und in Minute 44 kann Andreas Fuchs jeweils einen Strafstoß verwandeln. Mils im Abschluss ungenau, aber wir haben auch nicht wirklich gut gespielt. Mils kommt aber in die Partie zurück. 1:2 durch Mario Angerer in Minute 57 und das 2:2 durch Daniel Zauner in der 61. Minute. Unser Goalie rettet uns mit einem Wahnsinnsreflex vor einem Gegentor. In der 80. Minute eine Umschaltaktion meiner Mannschaft und Maximilian Jung gelingt das 3:2. Kurz vorher eine Gelb-Rote Karte für die Heimelf und zwei Minuten vor Spielschluss eine weitere glatt Rote Karte wegen Torchancenverhinderung. Gegen Mils das ist immer eine enge Kiste. Für uns zählen nur Punkte. Mils will mit allen Mitteln aufsteigen und mir kommt vor, dass das die Mannschaft etwas hemmt!“

Die Union gibt auch in Unterzahl gegen Oberperfuss alles!

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „Wir waren in dieser Partie nicht so konstant und sattelfest wie in den letzten Spielen. In Summe waren wir aber schon die bessere Mannschaft, die Union hat aber alles in das Spiel geworfen – auch in Unterzahl nach Minute 55. In der 25. Minute konnten wir durch einen Angriff über die rechte Seite in Führung gehen, ein Schupfer auf das lange Eck und ein Kopfballtreffer von Philipp Andrä. Die Union mit ganz toller Moral. 1:1 in Unterzahl durch Nemanja Markovic per Strafstoß in der 63. Minute. Ein ganz starker Volleyschuss von Simon Kirchmair in der Nachspielzeit bringt uns dann aber doch noch den 2:1-Erfolg!“

