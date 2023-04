Innsbrucker AC übernimmt nach Sieg gegen Völs Tabellenführung – Wacker Innsbruck siegt in Prutz!

Details Sonntag, 30. April 2023 02:03

Über 500 Zuschauer wollen das Spitzenspiel Nummer eins der 22. Runde der Tirol Liga zwischen dem Innsbrucker AC und dem Völser SV sehen. Spitzenspiel Nummer zwei SPG Prutz/Serfaus gegen FC Wacker Innsbruck wird vor 900 Fans und Zuschauern angepfiffen. Der erste große Sieger der Runde ist der Innsbrucker AC, der Völs mit 2:0 bezwingt und die Tabellenführung übernimmt. Der zweite große Sieger ist der FC Wacker Innsbruck, der bei der SPG Prutz/Serfaus mit 1:0 gewinnt und damit den Anschluss zur Aufstiegszone schafft. Mils verliert nämlich die Heimpartie sensationell gegen den SV Kirchbichl 2:3 und Ebbs geht zu Hause sogar 0:4 gegen Kematen unter. Kematen damit der dritte große Sieger der Runde – Tabellenplatz fünf!

Innsbrucker AC schlägt Völs in mitreißendem Fußballspiel

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein absolutes Spitzenspiel, beide Mannschaften zeigen richtig coolen Fußball. Spielerisch versuchen beide Teams zum Erfolg zu kommen und Völs ist in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Unser Goalie Daniele Sterba wieder in großer Form, er verhindert die Führung für Völs. Aber auch meine Mannschaft kommt zu einer ausgezeichneten Möglichkeit. Torlos geht es in die Pause. In Hälfte zwei ist meine Mannschaft deutlich besser, aber Völs kann trotzdem immer wieder Nadelstiche setzen. Völs ab der 71. Minute wegen einer zweiten Gelben Karte mit einem Mann weniger. Das 1:0 in der 83. Minute durch Florian Jünemann haben wir uns erarbeitet. In der Nachspielzeit gelingt dem eingewechselten Howik Karapetjan mit seinem ersten Ballkontakt das entscheidende 2:0. Aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg, aber ich wünsche es der Mannschaft von Völs mit ihrem Trainer Hannes Brecher, dass sie ebenfalls den Aufstieg schaffen. Ein wirklich höchst attraktiver Fußball, den Völs spielt!“

Goldener Dreier von Wacker Innsbruck auswärts gegen Prutz/Serfaus

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr nervös in das Spiel gestartet. Die Heimelf kommt zu einer sehr guten Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Dann haben wir aber doch das Spiel kontrolliert und auch dominiert. In der 65. Minute eine Topchance für meine Mannschaft, die wir nicht verwerten konnten. Alexander Schaber gelingt dann in der 84. Minute das entscheidende Tor zum 1:0 Erfolg, der in Folge bis zum Schlusspfiff nicht mehr gefährdet ist.“

