SV Innsbruck gegen Natters und Münster gegen St. Johann in der Analyse

Details Dienstag, 02. Mai 2023 03:55

Extrem wichtiger Dreier für den SK St. Johann in der 22. Runde der Tirol Liga. Mit dem 1:0 Erfolg beim SC Münster liegt St. Johann nur mehr zwei Punkte hinter der Aufstiegszone zurück. Auch dem SV Innsbruck gelingt ein extrem wichtiger Dreier. Mit dem 1:0 Erfolg beim FC Koch Türen Natters kann der SV Innsbruck die rote Laterne an Münster weiter geben.

SV Innsbruck gibt mit Sieg in Natters die rote Laterne ab

Alexander Pfurtscheller, Trainer SV Innsbruck: „In den ersten zehn Minuten haben wir uns sehr schwergetan um ins Spiel zu kommen. Natters war tonangebend. Schnell wechselnde Szenen am kleinen Platz in Natters. Nach zwanzig Minuten hatte Paul Schuchter eine gute Möglichkeit für meine Mannschaft. Aber auch Natters kam durch Fabian Koch zu einer guten Möglichkeit. In Hälfte zwei war es dann nur mehr eine Frage der Zeit, wem der erste Treffer gelingt. Zwei Hochkaräter für Natters, vorher hatten wir durch Francesco Pittl die Chance auf das 1:0. Francesco Pittl gelingt dann aber doch das 1:0 in der 73. Minute. Nach einem Schuss von Marcel Santer kann er den Abpraller verwerten. Wir hatten einen guten Zugriff auf das Spiel, haben Natters gut neutralisiert und ich denke, durch unsere Kampfkraft haben wir nicht unverdient gewonnen!“

St. Johann mit Sieg in Münster wieder im Aufstiegsrennen mit dabei!

Andreas Lovrec überspielt in der neunten Spielminute, nach einem langen Zuspiel, den Torhüter von Münster und schiebt souverän zum 1:0 für die Gäste ein. Nur zwei Minuten später vergibt Peter Kostenzer alleinstehend vor Georg Pendl den sicher geglaubten Ausgleich. Der Keeper der Gäste bleibt im 1:1 Sieger. Die Gäste aus St. Johann verabsäumen es in Hälfte eins aus Ihren zahlreichen Chancen von Lovrec Andreas, Krimbacher Axel und Bader Christoph die Führung auszubauen.

Die Abwehr der St. Johanner steht in der zweiten Hälfte sehr kompakt und lässt keine Torchance der Heimmannschaft mehr zu. Bader Philipp und Tengg Niklas scheitern mit einem Kopfball und einem sehenswerten Distanzschuss jeweils am Pfosten. So bleibt es beim knappen, aber verdienten Erfolg der St. Johanner, die nun wieder voll in den Kampf um die Top-5 der Tirol Liga involviert sind.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Großes Kompliment an unsere Defensivabteilung rund um Torhüter Georg Pendl und Kapitän Marc Köllner. Auf dem unglaublich schwer zu bespielenden Platz in Münster ohne Gegentreffer zu bleiben, ist sehr stark. In der Offensive müssen wir konsequenter agieren und hungriger auf den Torerfolg sein. Hier lassen wir viel zu viele Torchancen liegen und machen uns so das Leben immer wieder selbst schwer. Nun treffen wir mit dem IAC und der SPG Prutz/Serfaus auf zwei sehr spielstarke Teams. In diesen zwei Spielen werden wir sehen, wie weit wir als Team wirklich bereits sind und wohin unsere Reise geht!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei