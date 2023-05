St. Johann stürzt Leader Innsbrucker AC – Union Innsbruck bezwingt Mils

Details Sonntag, 07. Mai 2023 01:51

Führungswechsel in der 23. Runde der Tirol Liga. Der SK St. Johann bezwingt in einem von beiden Mannschaften hochklassig geführten Spiel den Innsbrucker AC mit 2:1. Der Völser SV nutzt die Niederlage des IAC und setzt sich mit einem 2:0 im Schlagerspiel gegen die SPG Prutz/Serfaus wieder an die Tabellenspitze. Am anderen Ende der Tabelle verschafft sich die Generali Union Innsbruck mit einem 1:0 Erfolg gegen den SC Mils Luft nach unten. Mils fällt durch diese Niederlage auf Tabellenplatz sieben zurück und kann bei einem Sieg von Wacker Innsbruck am Sonntag um 15:30 Uhr zu Hause gegen Natters noch einen weiteren Platz verlieren.

Der IAC war unser bislang stärkster Gegner!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Zwei taktisch völlig unterschiedliche Spielanlagen prallten am Freitagabend aufeinander. Sowohl die erste als auch zweite Halbzeit der IAC spielerisch sehr dominant, aber St. Johann immer wieder brandgefährlich. In einer rassigen und ausgeglichenen Partie Chancen auf beiden Seiten. Der Teamgeist und die Entschlossenheit gaben dieses Mal den Ausschlag für die starken Unterländer. 1:0 durch Silas Obulor nach Zuspiel von Alexander Bliem und Christoph Bader. Silas hämmert den Ball unter die Querlatte. Das 1:1 ein Strafstoß in der 55. Minute. Aus meiner Sicht ein fragwürdiger Elfmeter nach Foul an Simic, Nuyan Karsak hat verwandelt. Das 2:1 für St. Johann ein Eigentor - nach mustergültigem Angriff versenkt ein Innsbrucker vor zwei einschussbereiten St. Johannern den Ball im eigenen Tor.

Kompliment an beide Teams! Dieses Spiel war die beste Werbung für den Fußball in der Hypo Tirol Liga. Wir wussten, dass Tabellenführer IAC enorm spielstark ist und haben uns dementsprechend vorbereitet und Lösungen gefunden. Meine Mannschaft hat mit Leidenschaft und Können das Glück erzwungen und sich diese wichtigen drei Punkte absolut verdient. Großen Respekt für diesen Auftritt. Der IAC war bislang unser stärkster Gegner in dieser Saison und sie werden den Aufstieg in die Regionalliga Tirol auch problemlos schaffen. Wir haben nun die letzten drei Spiele gegen Ebbs, Münster und IAC gewonnen und werden weiterhin hart für unseren Erfolg arbeiten. Lob an das gesamte Team!“

Coach der Union nach Sieg gegen Mils: „Wir haben den Dreier mehr gewollt!“

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Wir haben in diesem Spiel den Dreier einfach mehr gewollt. Die Gäste mit einem Stangenschuss. Wir waren aber über die neunzig Minuten viel aggressiver und haben uns dann auch im Finish durch das 1:0 von Marko Stokic belohnt. Ein hoher Ball und Marko mit einem tollen Schuss! Verdient gewonnen! Bester Mann am Platz war Nahuel Schadler!“

