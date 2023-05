Wacker Innsbruck schafft mit Sieg gegen Natters Anschluss zur Aufstiegszone – Mayrhofen mit wichtigem Dreier gegen SVI

Details Montag, 08. Mai 2023 00:15

In der 23. Runde der Tirol Liga standen die Kicker des FC Wacker Innsbruck stark unter Druck. An die 1000 Zuschauer und Fans sehen am Tivoli einen extrem wichtigen 3:1 Erfolg gegen den FC Koch Türen Natters. Wacker Innsbruck fehlen damit nur mehr zwei Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz in die Regionalliga Tirol. Auch der SVG Bründl Sports Mayrhofen feiert einen sehr wichtigen Sieg. Das 1:0 gegen den SV Innsbruck lässt den Puffer auf den Abstiegsplatz auf sieben Punkte anwachsen, denn der Tabellenletzte Münster verliert in Kematen 0:2. Die Top-9 Völs, IAC, Prutz/Serfaus, Volders, Kematen, Ebbs. Wacker Innsbruck, St. Johann und Mils trennen sieben Punkte. Aus diesem Feld werden wohl die fünf Fixaufsteiger und jene Mannschaft ermittelt, die als Tabellensechste Aufstiegsrelegation spielen darf.

Michael Rieser krönt sich zum Matchwinner für Mayrhofen beim SV Innsbruck

Erich Trinkl, Obmann SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Von Beginn an war den beiden Mannschaften das Bemühen nicht abzusprechen. Doch vor dem Tor fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Zudem erwischten die beiden Schlussmänner einen guten Tag. Daher war es kein Wunder, dass bis zur Pause keine Treffer fielen. Dies sollte sich nach der Stärkung in der Halbzeit aber ändern.

Im zweiten Durchgang waren es die Gäste, die zum Jubeln ansetzten. Denn Michael Rieser traf in Minute 55 nach einem gut getretenen Freistoß von Lukas Fuchs, welcher von der Querlatte zurück ins Spielfeld kam, zum Erlösenden 1:0.

Es war sein achter Saisontreffer, der entscheidende Auswirkung auf das Spiel hatte. Denn die Hausherren waren nun gefordert, mehr nach vorne zu spielen. Trotz 1:0-Führung im Rücken ließ sich Martin Knauer in drei Minuten zu zwei Gelben Karten hinreißen, was leider Gelb/Rot bedeutet. Schlecht für seine Teamkollegen, die nun bis zum Ende in Unterzahl die Führung verteidigen mussten und Knauer dadurch auch für das so wichtige Spiel gegen Volders am kommenden Mittwoch seiner Mannschaft fehlt. Mit Geschick und guter Organisation der SVG Hintermannschaft gelang es, die null zu halten, und so durfte sich Goldtorschütze Michael Rieser danach zu Recht des öfteren auf die Schulter klopfen lassen. Er hatte es zu verantworten, dass der Siegersekt im Kühlschrank der Heimelf bleiben musste und die SVG Bründl Sports drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren konnte!“

Starke zweite Hälfte von Wacker Innsbruck gegen Natters

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet. Das Spiel haben wir kontrolliert, ein paar Aktionen nach vorne haben wir aber nicht konzentriert genug vorgetragen. Dann haben wir die Kontrolle über das Spiel verloren. Konsequenz war die Führung durch Natters in der 25. Minute durch Alexander Plattner. Wir konnten uns aber sehr schnell stabilisieren und Apheze Moustoifa erzielte in der 31. Minute den Ausgleich. Beim Stand von 1:1 ging es in die Pause. In Halbzeit zwei waren wir dann die ganz klar bessere Elf. Rahman Jawadi traf in der 62. Minute zum 2:1 und fünf Minuten vor Schluss stellte Alexander Schaber den Endstand von 3:1 für Wacker her!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei