Thomas Fiegl und Sebastian Siller analysieren die Niederlage von Wacker Innsbruck in Mayrhofen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:36

Die 24. Runde der Tirol Liga hat die Fußballwelt abermals auf den Kopf gestellt. Der Innsbrucker AC stürmt mit einem 5:0 gegen den SV Kematen an die Tabellenspitze. Dämpfer für den FC Wacker Innsbruck – überraschende 1:2-Niederlage beim SVG Bründl Sports Mayrhofen. Die beiden weiteren großen Gewinner der Runde sind der FC Volders mit einem 3:2-Kampfsieg gegen die Union Innsbruck und der SK St. Johann, der das Spitzenspiel bei der SPG Prutz/Serfaus mit 2:1 gewinnt. Völs kostet die sensationelle 1:4-Niederlage in Natters die Tabellenführung.

Traumtor von Lukas Fuchs für Mayrhofen

Thomas Fiegl, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Weit über 1200 Zuschauer und eine Superstimmung im Alpenstadion. Ein sehr kampfbetontes Spiel und ein unglaublicher Führungstreffer in der vierten Minute für meine Mannschaft. Ich schätze so aus etwa vierzig Metern hat Lukas Fuchs den Goalie der Gäste überlupft. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert. Wacker hatte aber auch eine sehr gute Möglichkeit zum Ausgleich. Wir konnten aber mit der 1:0-Führung in die Pause gehen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff ein Weitschuss von Apheze Moustoifa zum 1:1 der Gäste. Aber als wir kurz darauf wieder zum Tor der Gäste kamen, gab es eine Ecke und den neuerlichen Führungstreffer für Mayrhofen durch Josip Filipovic. In Folge rasch wechselnde Szenen, unser Goalie, ein starker Rückhalt und am Ende ein höchst erfreulicher 2:1 Erfolg für Mayrhofen!“

Absolut vermeidbare Niederlage!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In der ersten halben Stunde sind wir ganz schlecht in die Partie gekommen. Mayrhofen war sehr dominant am Platz. Das 0:1 kurz nach dem Anpfiff ein absolutes Traumtor. Etwa in der 35. Minute eine Topchance für meine Mannschaft im 1:1 mit dem starken Goalie der Heimelf. Mit der 1:0-Führung für Mayrhofen ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit sind wir irrsinnig dominant aufgetreten. Vier bis fünf Topchancen, die wir leider nicht verwerten konnten. Eine absolut vermeidbare Niederlage, wenn wir effizienter im Abschluss gewesen wären!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei