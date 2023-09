Brixen setzt sich mit Sieg gegen Münster vom Tabellenende ab

Details Montag, 25. September 2023 16:40

Hart umkämpfte drei Punkte in der 7. Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Brixen und dem SC Münster. Brixen kann sich nach zweimaligen Rückstand am Ende doch den Dreier sichern und gewinnt 3:2. Damit überholt Brixen den Gegner in der Tabelle und hat jetzt sieben Punkte am Konto. Münster konnte sechs, die Union fünf und Oberland West vier Punkte sammeln. Nach wie vor ohne Zähler steht Aufsteiger Breitenbach da.

Münster geht zweimal in Führung – verliert aber am Ende in Brixen

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Ein Spiel auf des Messers Schneide. Wir waren eigentlich die bessere Elf, aber sind nicht so gut mit den hohen Bällen der Gäste zurecht gekommen. Es war aber trotzdem ein verdienter Sieg1“

Spielanalyse des SC Münster: „Münster erwischte beim Aufsteiger SK Brixen einen sehr guten Start. Bereits in der 4. Minute konnte Peter Kostenzer den gegnerischen Keeper ausspielen, sein Pass vor das leere Tor fand aber keinen Abnehmer. Die Hausherren setzten auf schnelle Konter - vor allem über Philipp Schmidt. In der 8. Minute musste David Dreossi erstmals rettend eingreifen. Im Gegenzug konnte der aufgerückte Alexander Reiter einen hohen Ball in den Strafraum per Kopf ins lange Eck setzen. 0:1 für den SCM. Die Freude währte aber nur kurz, den Philipp Schmidt versenkte einen Freistoß aus großer Distanz. David Dreossi stand zu weit vor seinem Kasten und kam nicht mehr auf die Linie zurück. Es folgten Chancen auf beiden Seiten, wobei bei Münster sehr viel über Peter Kostenzer lief. In der 22. Minute konnte er dann den Ball schön mitnehmen und zum 1:2 einschießen. Es folgten Schüsse von Peter Kostenzer und ein weiterer Freistoß von Philipp Schmidt - diesmal aber über das Tor. Somit ging es mit einer verdienten Halbzeitführung in die Kabinen.

Nach der Pause begann die Elf von Andreas Hölzl sehr viel bissiger und dominierte die Partie. So brachte Patrick Mair in der 60. Minute Philipp Mai und Heimkehrer Maximilian Zeindl für Patrick Dessl und Sandro Schrettl. Beide neuen Spieler änderten aber nichts an der Überlegenheit der Hausherren. Zwei gute Konter der Gäste wurde abgepfiffen, nachdem der Vereinslinienrichter des SK Brixen die Fahne hob. Auch der eingewechselte Alexander Szabo konnte keine Akzente setzen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Markus Grahammer per Kopf auf 2:2 stellen konnte. Kurz vor Schluss feierte Stefan Mauracher sein Comeback nach langer Verletzungspause. In der 84. Minute dann großer Jubel bei den Brixener Fans über das vermeintliche Siegtor, aber der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Zwei Minuten später war es aber doch noch so weit: Markus Grahammer schloss eine schöne Aktion mit einem flachen Schuss zum 3:2 ab. Münster in der 94. Minute mit der letzten Chance, aber letztendlich verlor man die Partie aufgrund der 2. Halbzeit knapp mit 3:2. (Quelle: SC Münster hp)

