Wacker Innsbruck dominiert und Aleks Matic wundert sich über das eigene Team Natters!

Details Samstag, 30. September 2023 23:25

In der Tirol Liga gibt es nach acht Runden fünf „Mannschaften der Stunde“ - aus unterschiedlichen Gründen. Der FC Wacker Innsbruck lässt keinen Zweifel daran, dass man dem Druck standhält und der große Titelfavorit ist. 5:0 Erfolg im Derby gegen die Generali Union Innsbruck. Der SV Längenfeld macht fast jedes Spiel durch eine „Ruhepause“ wieder spannend. Aber auch mit dieser Ruhepause gibt es wieder einen 5:2 Erfolg gegen Oberland West und Tabellenplatz zwei. Der SC Mils wiederholt den starken Herbst 2022 – 4:1 in Breitenbach. Der FC Koch Türen Natters muss eigentlich einen Umbruch bewältigen, liegt aber nach Verlustpunkten und einem überzeugenden 5:1 in Münster auf Platz drei. Der Fünfte im Bunde, der SV Kirchbichl, ist nach durchwachsenem Start in Schwung gekommen – 4:1 gegen Mayrhofen und Tabellenplatz fünf.

1600 Fans sehen einseitiges Innsbrucker Derby zwischen Wacker und Union

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut gestartet, haben klar dominiert und sehr schnell für eindeutige Verhältnisse gesorgt. In der 14. Minute das 1:0 durch Okan Yilmaz, Rami Tekir legt in der 26. Minute nach. Das 3:0 noch vor der Pause durch Ramo Buljubasic, Adrian Lechl mit dem 4:0 in der 62. Minute. Das 5:0 aus einem Freistoß wurde offiziell als Eigentor der Union gewertet. Enge Phase hat es in dieser Partie keine gegeben!“

Natters lässt Münster keine Chance

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Die Auswärtspartie in Münster wurde von meiner Mannschaft charakterlich souverän geführt. Nach zehn Minuten 2:0 durch einen Doppelpack von Fabian Koch. Kurz vor der Pause eine gute Kombination und das 3:0 durch Tobias Muigg. Kurz nach Wiederanpfiff das 4:0 durch Alexander Plattner und in der 80. Minute das 5:0 durch Andreas Fritz. Aus einem Standard gelingt der Heimelf in der Nachspielzeit durch Stefan Mauracher noch das 1:5. Ich muss zugeben, dass die Entwicklung meiner Mannschaft mich selbst wundert. Wir hatten einen massiven Umbruch und haben uns bislang an der Tabellenspitze der Tirol Liga sozusagen etabliert!“

