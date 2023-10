Knappe Erfolge für Wacker Innsbruck in Umhausen und für Natters gegen Breitenbach

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:04

Enge Arbeitssiege für den FC Wacker Innsbruck und den FC Koch Türen Natters in der 11. Runde der Tirol Liga. Wacker startet in Umhausen stark, aber in Hälfte zwei ist nicht mehr viel los. Wacker gewinnt 2:1 und baut den Vorsprung auf die Verfolger auf sieben Punkte aus, da für Längenfeld mit einem 1:7 in Mayrhofen der positive Lauf schmerzlich reißt. Mils erobert mit einem 6:1 in Brixen den zweiten Tabellenplatz und Natters entert mit einem 2:1 gegen den SV Breitenbach die Top-3. Kirchbichl gegen Oberperfuss der große Schlager am Sonntag, dem 22. Oktober 2023 um 13:30 Uhr. Der Sieger kann bis auf vier Punkte zur Aufstiegszone aufschließen. Das gilt auch für Hall mit einem Dreier bei Oberland West ab 16 Uhr.

Breitenbach mit engagierter Vorstellung in Natters

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Das war ein schwerer Arbeitssieg gegen Breitenbach. Ich möchte den Gästen gratulieren, wie sie sich präsentiert haben, sie haben nie aufgegeben bis zum Schlusspfiff. Bei uns haben wieder sehr viele junge Spieler mit sehr viel Herz gekämpft und am Ende einen knappen Sieg errungen. Eine tolle Kombination mit Lochpass in der 6. Minute bracht uns das 1:0 durch Tobias Muigg. Breitenbach kommt aber in der 55. Minute durch Stefan Rendl wieder zurück ins Spiel. Ein Strafstoß, den Fabian Koch in der 68. Minute verwertet hat, brachte uns dann den Dreier!“

Wacker Innsbruck genügt für Dreier starke halbe Stunde in Umhausen

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und haben nach einer halben Stunde durch Treffer von Okan Yilmaz in der vierten und Ramo Buljubasic in der 27. Minute 2:0 geführt. In der zweiten Hälfte haben wir dann komplett den Faden verloren, auch von der Heimelf kam wenig. So ist das Spiel ziemlich eingeschlafen und war nicht mehr gut anzuschauen. In der 86. Minute gelingt Umhausen durch Thomas Scheiber das 1:2 und das Spiel wurde wieder heißer. Halbchancen gab es noch für Umhausen, am Ende aber doch der zehnte Sieg im elften Spiel für unsere Mannschaft!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.