Münster gewinnt das Kellerduell bei der Union Innsbruck

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 02:44

Sehr wichtiger Dreier in der 11. Runde der Tirol Liga für den SC Münster. Mit einem 2:0 bei der Generali Union Innsbruck kann sich Münster ein wenig vom Tabellenende lösen. Allerdings reicht die gefährliche Zone bis zu Platz neun, wo Umhausen aktuell liegt. Hall hat dann bereits sieben Punkte Puffer auf Umhausen.

Coach von Münster: „Ausgeglichen, aber wir haben die Tore gemacht!“

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „Ein ausgeglichenes Spiel auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz. Die essenziellen Entscheidungen sind aber zugunsten unserer Mannschaft gefallen. Zunächst die Führung in der 14. Minute durch Peter Kostenzer und knapp vor der Pause eine Rote Karte für die Union. Trotzdem weiterhin eine sehr ausgeglichene Partie, in der wir die Tore gemacht haben. Das 2:0 in der 73. Minute durch Christof Auer hat dann die Partie entschieden!“

Die Lage der Liga nach elf Runden

Der SV Breitenbach ist in der Liga noch nicht angekommen. In elf Runden konnte man noch keinen Punkt erobern, obwohl die knappe 1:2 Niederlage gegen Wacker Innsbruck durchaus beachtenswert ist. Umhausen, Brixen, Münster und Oberland West halten bei zehn Zähler, die Union Innsbruck bei acht. Das ist wohl das Quintett im Kampf gegen den Abstieg, neben Breitenbach. Ab Platz acht mit dem SV Hall beginnt das Mittelfeld mit Hall, Mayrhofen, Kirchbichl und Oberperfuss. Ob es von diesen Mannschaften noch Teams schaffen, zu den Top-4 aufzuschließen, beliebt abzuwarten. Wacker Innsbruck ganz oben wird nicht mehr zu bremsen sein. Heiße Anwärter auf die beiden weiteren Aufstiegsplätze sind Mils, Natters und Längenfeld. Mit Mils konnte man rechnen, dass sich Natters und Längenfeld ganz oben etabliert haben, ist eine absolute Sensation.

Weiter geht es mit Runde zwölf bereits am 25. Oktober 2023. Breitenbach empfängt um 19 Uhr den SV Kirchbichl. Die Kracher am Wochenende. Ganz speziell natürlich das Duell zwischen Längenfeld und Natters am Samstag, dem 28.10.23 um 18 Uhr. Mayrhofen ist um 15:30 Uhr bei Wacker Innsbruck zu Gast – das könnte ein heißer Tanz werden. Den zweiten großen Schlager gibt es am Sonntag um 14 Uhr, wenn der SV Hall und Mils aufeinandertreffen.

