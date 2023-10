Punkteteilungen zwischen Oberperfuss und Natters und zwischen Münster und Kirchbichl

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 01:15

Die Top-3 bilden in der Tirol Liga die Aufstiegszone und nach zehn Runden kündigt sich wieder ein heißer Kampf um den Aufstieg ab. Allerdings wohl nur um den zweiten und dritten Aufstiegsplatz, denn seit dem 4:1 von Wacker Innsbruck gegen Mils lässt Wacker wohl keinen Zweifel mehr aufkommen, welches Team sich den Titel holen wird. Fünf Punkte hinter Wacker liegt Längenfeld auf Platz zwei und dort beginnt die Gruppe der Mannschaften, die sich wohl um die beiden weiteren Aufstiegsplätze anstellen. Erwartungsgemäß dabei sind Mils und Kirchbichl, sehr überraschend dabei sind Längenfeld, Oberperfuss und Natters. Die Haller Löwen haben viel Boden gut gemacht und mischen nach durchwachsenem Start wieder mit. Auch Mayrhofen könnte noch den Anschluss zu den Top-3 schaffen.

Coach von Münster nach 1:1 gegen Kirchbichl: „Die Leistung hat gepasst!“

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet und hatten sehr viel Ballbesitz. In der 7. Minute allerdings eine sehr dumme Situation und das 1:0 für die Gäste durch Thomas Wechselberger. In der ersten Halbzeit waren wir schon die bessere Elf, aber Kirchbichl hatte drei bis vier sehr gute Möglichkeiten. In der 33. Minute konnte Elia Klingenschmid für uns ausgleichen. Die zweite Hälfte dann sehr ausgeglichen. Ich finde eine gerechte Punkteteilung. Unsere Mannschaft ist aber sehr gut aufgetreten, die Leistung hat absolut gepasst!“

Rasante Nullnummer zwischen Oberperfuss und Natters

Lukas Kirchmair, SV Weber Beton Oberperfuss: „Ein relativ schnelles Spiel, beide Mannschaften wollten richtig Fußball spielen und haben das auch gezeigt. Die Tore haben gefehlt, aber es gab viele Torchancen auf beiden Seiten. Die größte sicherlich ein Strafstoß, den Natters nicht verwerten konnte. Da hatten wir sicher Glück. Unser Sandro Abfalterer im Tor mit einer sehr guten Leistung, hat gut mitgespielt!“

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ich habe morgen Geburtstag und meine Spieler haben mir eins ehr schönes Geschenk gemacht. Das war eines der besten Spiele, die ich gesehen habe von beiden Mannschaften. Wir hatten aber schon ein Übergewicht an Möglichkeiten und darunter auch einen Elfer, den wir leider vergeben haben. Ich denke aber doch, dass beide mit dem Punkt glücklich sein können!“

