Peter Schnellrieder analysiert das Remis von Kirchbichl gegen Oberperfuss

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 02:49

Spitzenspiel in der 11. Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Kirchbichl und dem SV Weber Beton Oberperfuss. Beide Mannschaften wollen den Anschluss an die Top-3 halten, das 1:1 am Ende lässt aber Platz drei dann doch sechs Punkte wegrücken. Sensationself Natters, neu auf Platz drei, gewinnt nämlich gegen Breitenbach knapp mit 2:1. Die nächste Partie von Kirchbichl bereits am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, um 19 Uhr in Breitenbach.

Kirchbichl war dem Sieg näher – kann aber auch mit einem Punkt gut leben!

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Der SV Oberperfuss war in den ersten zwanzig Minuten die bessere Mannschaft mit viel Ballbesitz. Die erste Topchance hatten allerdings wir durch Christoph Gschösser, der jedoch im 1:1 am Oberperfer Golie scheiterte. Aber auch ein Spieler von Oberperfuss hatte kurze Zeit später die 1:1 Chance gegen unseren Golie „Sippi“ Trummer, scheiterte aber ebenfalls. Bis zur Pause hatten wir dann noch drei weitere Topchancen durch Christoph Gschösser und Jungspund Elias Kaindl, die wir leider nicht verwerten konnten.

Wir starteten perfekt in die zweite Halbzeit. Nach einer weiten Flanke von Nico Jamnig von links auf die zweite Stange bliebt „Coco“ Badawi cool und verwertete überlegt mit dem Außenrist ins lange Eck. Dann hatten wir wieder die Chancen, das Spiel vielleicht vorzeitig zu entscheiden und das zweite Tor zu erzielen. Letztlich wurden aber Topchancen von Nico Jamnig und Fabio Kühmair vergeben. In Minute 69 wurde uns dann leider auch noch ein „glasklarer“ Elfmeter vom sonst guten Spielleiter Dander vorenthalten. Oberperfuss übernahm dann von Minute zu Minute mehr die Spielkontrolle und war dann auch klar überlegen, ohne sich aber wirklich zwingende Torchancen zu erarbeiten. So war es dann in Minute 86 bezeichnend, dass eine Flanke von Christoph Morscher aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbeiging und zum 1:1 im langen Eck einschlug.

Nach dem Spiel müssen wir aufgrund der vielen vergebenen Chancen einem Sieg nachtrauern, müssen aber auch einräumen, dass wir gegen eine spielstarke Mannschaft des SV Oberperfuss auch mit einem Punkt gut leben können. Ich denke, es war für die Zuschauer eine interessante, abwechslungsreiche Partie mit gutem Tempo und vielen Chancen.“

