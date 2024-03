Hannes Natter, FC Au: „Unser Ziel ist der Aufstieg in die Landesliga!“

Details Donnerstag, 28. März 2024 16:28

Sehr starke Hinrunde für den FC Raiffeisen Au in der 1. Landesklasse. Am kommenden Wochenende startet die Rückrunde und Au geht mit fünf Zählern Vorsprung auf Doren in die zweite Halbzeit der Meisterschaft. Au startet mit einem echten Kracher in das Frühjahr 2024 – am 30. März 2024 um 15 Uhr wird die erste Partie der Rückrunde bei der Nummer drei der Liga Satteins angekickt. Ohne Zweifel eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaften. Ligaportal.at hat den Kapitän von Au, Hannes Natter, vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Hannes Natter: „Freunde!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Hannes Natter: „Kein Vereinswechsel #einlebenlangfcau!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Hannes Natter: „Jeder Trainier hat mich auf seine Weise geprägt bzw. lernt einem etwas über Fußball!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Hannes Natter: „Fußball ist ein guter Ausgleich für mich und hat einen hohen Stellenwert. Kollegen treffen – sonst würde ich nicht in diesem Alter noch Fußball spielen!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Hannes Natter: „Meister 2. Landesklasse in der Saison 2022/23!“

Bisheriges Karrieretief?

Hannes Natter: „Mein zweiter Kreuzbandriss.“

Warum spielst du gerade im Team von Natters?

Hannes Natter: „Ich bin seit meinen Kindertagen beim selben Verein. Super Team auf und neben dem Platz.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Hannes Natter: „Das Menschliche und Bodenständige - und natürlich die Kollegen.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Hannes Natter: „Die erfolgreiche Herbstsaison bestätigen mit dem Ziel Aufstieg.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Hannes Natter: „Aufstieg in die Landesliga!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Hannes Natter: „Die Professionalität hat teilweise zugenommen. Dies fängt schon bei der Ausbildung im Nachwuchsbereich an.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Hannes Natter: „Wir möchten natürlich um den Titel mitspielen.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Hannes Natter: „FC Au 1b!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Hannes Natter: „Geld spiel eine zu große Rolle!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Hannes Natter: „Zu viele Spiele, Diskussion um WM alle zwei Jahre.“

