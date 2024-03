Die Kicker von Tisis hatten ihr Trainingslager in Antalya aufgeschlagen!

Details Mittwoch, 27. März 2024 21:16

Am 30. März 2024 geht es endlich auch in der 1. Landesklasse weiter. Mit Spannung erwartet wird ein extrem knappes Rennen um Titel und den zweiten Aufstiegsplatz. Au, Doren, Satteins, Hohenweiler und Tisis trennen sieben Punkte, IPA SC Tisis hat nur zwei Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone. Tisis startet am 30.3.24 um 15 Uhr in Altach. Der Schlager der Runde wird aber in Satteins angepfiffen. Um 15 Uhr ist Au zu Gast, Doren spielt in Bürs.

Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg!

Yildirim Sencelikel, Trainer IPA SC Tisis: „An Neuzugängen haben wir zu vermelden Dursun Karatay (Vfb Bezau), Hasan Karakas (Sv Ludesch) und Kaan Erciyas (FC Schlins). Die Abgänge sind Dennis Konrad(Tsv Altenstadt) und Shahumran Afzali (Schwechat). Leider müssen wir auf zwei gesperrte Spieler und einen verletzten Spieler für das erste Spiel verzichten. Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Ich denke, es wird einen Fünfkampf um die beiden Aufstiegsplätze geben.

Wahl des neuen Vorstands inklusive Beiräte fand am 13.3.2024 statt. Das Trainingslager des SC Tisis mit KM1 und KM2 Spielern fand in Antalya statt. Die Organisation von Kickertours war tadellos. Gesamt waren 38 Personen mit dabei. Herrliches Wetter und tolle Anlagen! Wir haben auch ein Testspiel gegen Kemerspor (3:3) bestritten. Ich wünsche allen verletzungsfreie und faire Saison!“

