Behar Dalipi von Altach 1b bestraft Hatlerdorf in der Schlussphase

Details Sonntag, 06. November 2022 00:01

Im Spiel von SCR Altach 1b gegen Hatlerdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SCRA 1b. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Cashpoint SCR Altach 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Nils Thalmann schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (36.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Burhan Yilmaz mit dem 1:2 für SC Hatlerdorf zur Stelle (45.). Zur Pause war SCR Altach 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Den Ausgleichstreffer hatte Hatlerdorf in Minute 80 im Repertoire. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Behar Dalipi, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung von SCRA 1b sicherstellte. Schließlich strich Cashpoint SCR Altach 1b die Optimalausbeute gegen SC Hatlerdorf ein.

SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SCRA 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Cashpoint SCR Altach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Der Gast nimmt mit 23 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SC Hatlerdorf momentan auf dem Konto.

SCR Altach 1b hat das nächste Spiel erst in 21 Wochen, am 01.04.2023 gegen Sportclub Hohenweiler 72. Am Samstag empfängt Hatlerdorf FC Lustenau 1b.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – SC Hatlerdorf, 3:2 (2:1)

85 Behar Dalipi 3:2

80 Murat Bueyuektunalioglu 2:2

45 Burhan Yilmaz 2:1

36 Nils Thalmann 2:0

5 Fabio Braendle 1:0