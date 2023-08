Ausgleichstor von Darko Stajnko bleibt für die DSV Juniors nur der Ehrentreffer gegen Rotenberg II

Details Sonntag, 13. August 2023 01:49

Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für EMMA & EUGEN DSV Juniors vom Auswärtsmatch bei FC Rotenberg 1b in Richtung Heimat.

FC Rotenberg 1b ging in Minute 14 in Führung. Das 1:1 von DSV Juniors bejubelte Darko Stajnko (36.). FC Rotenberg 1b stellte mit dem 2:1 in der 39. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Matthias Fehr den Vorsprung des Gastgebers auf 3:1 (41.). Mit der Führung für FC Rotenberg 1b ging es in die Halbzeitpause. In der 87. Minute legte FC Rotenberg 1b zum 4:1 nach. Der Saisonstart war FC Rotenberg 1b geglückt. Gegen EMMA & EUGEN DSV Juniors verbuchte FC Rotenberg 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 4:1 (3:1)

87 Juergen Ritter 4:1

41 Matthias Fehr 3:1

39 Bojan Rakic 2:1

36 Darko Stajnko 1:1

14 Grisley Muniz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei