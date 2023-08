Coach von Doren nach Sieg gegen Bürs: „Auf alle Fälle glücklich!“

Details Samstag, 12. August 2023 12:39

Auftakt zur Meisterschaft der 1. Landesklasse 2023/24. Am 11. August 2023 die ersten beiden Spiele. Zwischen Hohenweiler und Lauterach II gab es eine Nullnummer und auch zwischen dem FC Baldauf Doren und dem SK Bürs waren Tore Mangelware. Doren sichert sich aber dann doch einen glücklichen 1:0 Erfolg und startet mit einem Dreier in die neue Saison.

Lucky Punch in Person von Kurt Kadir!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Dieses Spiel war von Beginn an eine sehr zähe Angelegenheit. SK Bürs war von Anfang an sehr präsent in Sachen Zweikampf und sie waren auch gut organisiert. Die Mannschaft war auf sehr vielen Positionen verändert gegenüber der letzten Saison und das merkt man auch. So hatten wir Mühe, unser Kombinationsspiel aufzuziehen. Vor allem die erste Halbzeit war nicht gut von unserer Mannschaft und bis auf einen Freistoß von Irfan Topal und zwei weiteren Standards hatten wir keine weiteren Torchancen. Aber auch SK Bürs hatte nur zwei Torchancen in der ersten Hälfte. Und so ging es folgerichtig mit 0:0 in die Pause. Wir hatten uns einiges für die zweite Hälfte vorgenommen, aber auch in Halbzeit zwei konnten wir uns nicht entscheidend durchsetzen. SK Bürs versuchte dann immer wieder Nadelstiche über ihre Stürmer zu setzen und ein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Ab der 75. Minute übernahmen wir dann wieder mehr das Kommando und hatten auch innerhalb 3 Minuten zwei große Torchancen, die beide nicht genutzt werden konnten. Und als alle mit einem Unentschieden rechneten, kam in der 92. Minute der Lucky Punch in Person von Kurt Kadir, der das sehr gute Zuspiel von Irfan Topal trocken zum umjubelten 1:0 verwertete.

Fazit: Man kann auf jeden Fall von einem glücklichen Sieg sprechen! Die Bürser Mannschaft ist aber nicht mehr dieselbe von letztem Jahr und daher wird diese Mannschaft noch viele Punkte sammeln. Wir müssen uns jetzt auf die englische Woche vorbereiten, zuerst im Cup gegen SK Meiningen (VL) und dann am Samstag um 17:00 Uhr bei Eugen & Emma DSV 1b.“

