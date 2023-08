Nach 1:1 in Thüringen ist in Krumbach im Cup BW Feldkirch zu Gast!

Details Dienstag, 15. August 2023 02:17

Im ersten Spiel der neuen Saison 2023/24 der 1. Landesklasse konnte der Klimatechnik Sparber FC Krumbach einen Punkt aus Thüringen mit einem 1:1 entführen. Bereits am 15. August geht es im Cup weiter – der Vorarlbergligaverein BW Feldkirch ist in Krumbach zu Gast. Ankick ist um 16 Uhr!

1:1 zum Saisonauftakt gegen Thüringen

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft ging sehr motiviert in das erste Auswärtsspiel der 1. Landesklasse und hatte auch gleich gute Möglichkeiten. Leider konnten diese nicht genutzt werden. Auch Thüringen kam ein- bis zweimal gefährlich vor das Tor von Ilg Markus, aber beide Torleute hielten ihren Kasten sauber. In der zweiten Halbzeit hatte Thüringen etwas mehr Spielanteile und unsere Mannschaft wieder Chancen, die nicht genutzt werden konnten. So musste in der 75. Minute eine Standardsituation herhalten. Nach einer Ecke von Micha Pöll, köpfte Thomas Hartmann zur viel umjubelten 0:1 Führung. Leider mussten wir durch einen schön heraus gespielten Konter von Thüringen in der 89. Minute den Ausgleich hinnehmen.

Unsere Mannschaft konnte zum Cup-Spiel eine tolle Steigerung vorweisen. Jetzt kommt am Dienstag, dem 15. August 2023, der Vorarlbergligaverein BW Feldkirch in der 2. Runde des VfV-Cups und am Freitag ist der SC-Hohenweiler zu Gast im Dorfstation. Jetzt gilt es rasch zu regenerieren und sich auf die nächsten Spiele vorzubereiten."

FC-Thüringen – FC-Krumbach – 1:1 (0:0)

Minute – 0:1 – Hartmann Thomas Minute – 1:1 – Lampert Felix

Aufstellung: Ilg Markus, Hartmann Thomas, Pilgram Andre (72. Minute – Bräuer Nino), Nussbaumer Pascal, Kocabay Kürsat, Peter Pascal, Pöll Simon, Pöll Micha, Keskin Ridvan (85. Minute – Österle Simon), Faisst Martin, Wetz Tobias

