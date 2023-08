Theresa Wetz analysiert den Heimerfolg von Krumbach gegen Hohenweiler

Details Samstag, 19. August 2023 13:07

Bei Klimatechnik Sparber FC Krumbach gab es für SC Hohenweiler 72 nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft ist super in das Spiel gestartet und übernahm auch gleich die Initiative. Nach einigen guten Möglichkeiten erzielte unsere Nr. 17 Keskin Ridvan das 1:0. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, mussten dann aber in der 35. Minute den Ausgleich hinnehmen. Zur Überraschung aller pfiff der Schiedsrichter einen Handelfmeter, den Hohenweiler verwandelte. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Hohenweiler mehr vom Spiel. In der 58. Minute konnte wieder unsere Nr. 17 eine Vorlage von Kürsat zur 2:1-Führung verwandeln. In der 64. Minute dann ein Elfmeterpfiff nach einem Foul an unserer Nr. 9. Der Gefoulte, Kocabay Kürsat verwandelte sicher zur 3:1-Führung. Einen schönen Konter über Faisst Martin schloss Kocabay mit seinem zweiten Treffer zur 4:1-Führung ab. Hohenweiler konnte nur noch den Anschlusstreffer zum 4:2 erzielen. Am Ende ein mehr als verdienter Heimsieg und eine tolle Mannschaftsleistung unserer Jungs.“

FC-Krumbach – SC-Hohenweiler – 4:2 (1:1)

11. Minute – 1:0 – Keskin Ridvan 35. Minute – 1:1 – Zoric Jovo

58. Minute – 2:1 – Keskin Ridvan 64. Minute – 3:1 - Kocabay Kürsat

72. Minute – 4:1 – Kocabay Kürsat 85. Minute – 4:2 – Zoric Jovo

Aufstellung Krumbach:: Stockklauser Kilian, Hartmann Thomas (74. Minute – Unterkircher Noah), Bräuer Nino, Pilgram Andre, Kocabay Kürsat (90. Minute – Österle Johannes), Peter Pascal (83. Minute – Österle Simon), Nussbaumer Pascal, Pöll Simon, Keskin Ridvan, Faisst Martin (83. Minute – Meusburger Philipp), Wetz Tobias

1. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – Sportclub Hohenweiler 72, 4:2 (1:1)

