Doppelpack von David Kirchmair für die DSV Juniors gegen Rotenberg II

Details Samstag, 30. März 2024 23:15

Bei EMMA & EUGEN DSV Juniors gab es für FC Rotenberg 1b nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte DSV Juniors den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte FC Rotenberg 1b deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

EMMA & EUGEN DSV Juniors ging durch David Kirchmair in der 15. Minute in Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 60. Minute brachte Stephan Uyigue das Netz für DSV Juniors zum Zappeln. Kirchmair brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (69.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann EMMA & EUGEN DSV Juniors gegen FC Rotenberg 1b.

Durch die drei Punkte gegen FC Rotenberg 1b verbesserte sich DSV Juniors auf Platz zehn. EMMA & EUGEN DSV Juniors beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt FC Rotenberg 1b den neunten Platz in der Tabelle ein. FC Rotenberg 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für DSV Juniors ist Fußballclub Doren (Samstag, 15:00 Uhr). FC Rotenberg 1b misst sich am selben Tag mit Intemann FC Lauterach 1b (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: EMMA & EUGEN DSV Juniors – FC Rotenberg 1b, 3:0 (1:0)

69 David Kirchmair 3:0

60 Stephan Uyigue 2:0

15 David Kirchmair 1:0

