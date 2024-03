Abfuhr für FC Au beim SV Satteins

Details Samstag, 30. März 2024 23:15

SV Satteins stellte FC Au ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 4:0 nach Hause. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Satteins wusste zu überraschen.

Das Hinspiel war 2:1 für FC Raiffeisen Au ausgegangen.

Eine starke Leistung zeigte Simon Morscher, der sich mit einem Doppelpack für AEROCOMPACT SV Satteins beim Trainer empfahl (11./43.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Pascal Heinzle schien die Partie bereits in der 52. Minute mit SV Satteins einen sicheren Sieger zu haben. Alem Majetic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Satteins (80.). Letztlich feierte AEROCOMPACT SV Satteins gegen FC Au nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Raiffeisen Au festigte SV Satteins den dritten Tabellenplatz. Satteins knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte AEROCOMPACT SV Satteins neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die letzten Resultate von SV Satteins konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Au 32 Zähler zu Buche. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur sieben Zähler.

Nach Satteins stellt FC Raiffeisen Au mit 38 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag trifft AEROCOMPACT SV Satteins auf Farbencenter FC Thüringen, FC Au spielt am selben Tag gegen Cashpoint SCR Altach 1b.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – FC Raiffeisen Au, 4:0 (2:0)

80 Alem Majetic 4:0

52 Pascal Heinzle 3:0

43 Simon Morscher 2:0

11 Simon Morscher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.