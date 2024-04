SC Tisis mit klarem Sieg gegen Egg/Andelsbuch 1b

Details Samstag, 06. April 2024 21:04

IPA SC Tisis erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SPG Egg/Andelsbuch 1b. Die Überraschung blieb aus: Gegen SC Tisis kassierte Egg/Andelsbuch 1b eine deutliche Niederlage.

Das Hinspiel bei SPG Egg/Andelsbuch 1b hatte IPA SC Tisis schlussendlich mit 5:0 gewonnen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Tisis und Egg/Andelsbuch 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. IPA SC Tisis stellte mit dem 1:0 in der 52. Minute die Weichen auf Sieg. David Klammer versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (56.). Für das 3:0 von SC Tisis sorgte Serkan Cakmak, der in Minute 82 zur Stelle war. Dursun Karatay vollendete zum vierten Tagestreffer in der 87. Spielminute. Letztlich feierte IPA SC Tisis gegen SPG Egg/Andelsbuch 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Sieg über Egg/Andelsbuch 1b, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SC Tisis von Höherem träumen. Die Angriffsreihe von IPA SC Tisis lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 35 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von SC Tisis verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat IPA SC Tisis nun schon zehn Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. SC Tisis erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SPG Egg/Andelsbuch 1b hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 14 Treffer markierte Egg/Andelsbuch 1b – kein Team der 1. Landesklasse ist schlechter. Nun musste sich SPG Egg/Andelsbuch 1b schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für IPA SC Tisis ist SK Bürs (Samstag, 17:00 Uhr). Egg/Andelsbuch 1b misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Au (14:45 Uhr).

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 4:0 (0:0)

87 Dursun Karatay 4:0

82 Serkan Cakmak 3:0

56 David Klammer 2:0

52 Goektug Kardasoglu 1:0

