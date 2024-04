FC Doren erfolgsverwöhnt - auch gegen die DSV Juniors ein Dreier!

Details Sonntag, 07. April 2024 23:19

EMMA & EUGEN DSV Juniors blieb gegen Fußballclub Doren chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Damit wurde FC Doren der Favoritenrolle vollends gerecht.

Im Hinspiel hatte der Ligaprimus nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

DSV Juniors geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Kadir Kurt das schnelle 1:0 für Fußballclub Doren erzielte. Stephan Uyigue ließ sich in der 18. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für EMMA & EUGEN DSV Juniors. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Kolb in der 30. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für FC Doren. In der 64. Minute erhöhte Irfan Topal auf 3:1 für die Heimmannschaft. In der 70. Spielminute setzte sich FC Doren erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1. Adrian Martinovic stellte schließlich in der 81. Minute den 5:1-Sieg für Fußballclub Doren sicher. Am Ende kam FC Doren gegen DSV Juniors zu einem verdienten Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Fußballclub Doren einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Bei FC Doren greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt Fußballclub Doren die beste Defensive der 1. Landesklasse. FC Doren weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Fußballclub Doren seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

EMMA & EUGEN DSV Juniors befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Doren weiter im Abstiegssog. Die Defensive von DSV Juniors muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 32-mal war dies der Fall. Nun musste sich der Gast schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass EMMA & EUGEN DSV Juniors in dieser Zeit nur einmal gewann.

Während Fußballclub Doren am kommenden Samstag FC Rotenberg 1b empfängt, bekommt es DSV Juniors am selben Tag mit FC Lustenau 1b zu tun.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 5:1 (2:1)

81 Adrian Martinovic 5:1

70 Thomas Voegel 4:1

64 Irfan Topal 3:1

30 Michael Kolb 2:1

18 Stephan Uyigue 1:1

6 Kadir Kurt 1:0

