Unterschiedlichste Ausgangspostionen für die beiden Kampfmannschaften von Au

Die erste Kampfmannschaft des FC Raiffeisen Au hat sich im Herbst 2022 eine ausgezeichnete Ausgangsposition in der 2. Landesklasse erspielt. Als Tabellenführer geht man mit vier Punkten Vorsprung auf Lauterach II in das Frühjahr 2023. Der Aufstiegsplatz ist mit dreizehn Punkten abgesichert, so groß ist der Vorsprung auf die Nummer sechs der Liga, den DSV Juniors. Die zweite Kampfmannschaft von Au hat in der 5. Landesklasse Unterland zehn Punkte erreicht. Dort steht die Weiterentwicklung der Spieler und mehr Stabilität in der Defensive im Fokus. Obmann Herbert Natter hat im ligaportal.at Interview alle weiteren Details zu beiden Mannschaften von Au.

Au geht als Tabellenführer der 2. Landesklasse in die Meisterschaftsfortsetzung

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Unser erste Kampfmannschaft ist am 6.2.2023 in die Vorbereitung gestartet, vom 10.3 bis 12.3 geht es in ein Trainingslager nach Deutschland. Testspiele sind geplant für den 25.02 um 14 Uhr gegen SPG Schwarzach 1b, am 4.3 um 12 Uhr gegen FC Riefensberg am 18.3. um 15 Uhr gegen FC Hittisau und am 25.3. um 12 Uhr gegen die SPG Mellau 1b. Im Kader gab es keine großen Veränderungen, Stefan Schmidinger ist nach längerem Auslandsaufenthalt wieder dabei! Das Ziel für das Frühjahr 2023 ist der Aufstieg. Meiner Ansicht nach werden es RB Salzburg, Sturm, LASK, Rapid, Austria Lustenau und Altach in das Meister Play-off der Admiral Bundesliga schaffen.

Mehr Stabilität in der Defensive als Ziel in der 5. Landesklasse Unterland

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Unsere zweite Kampfmannschaft ist ebenfalls am 06.02.2023 in die Vorbereitung gestartet. Zu Beginn Schwerpunkt im körperlichen Bereich, Trainingslager ist noch offen. Testspiele sind geplant am 11.3. um 14 Uhr gegen SPG Wolfurt 1c, am 18.3. um 13 Uhr gegen den FC Hittisau 1b und am 24.3. geht es um 20:30 Uhr gegen FC Rotenberg 1c. Im Kader gibt es eine Änderung - Michael Natter hat Karriere beendet. Die Ziele im Frühjhar 2023 sind die Weiterentwicklung der jungen Spieler und mehr Stabilität in der Defensive. Titelfavorit in der 5. Landesklasse Unterland ist für mich die SPG Egg/Andelsbuch 1c.“

