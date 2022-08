Felder sichert spätes Remis

Details Samstag, 13. August 2022 07:07

In der Begegnung SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Pascal Peter markierte in der fünften Minute die Führung. Pascal Nussbaumer versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christopher Dona in der 22. Minute. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für den späten Ausgleich war Samuel Felder verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Nach einer deutlichen Führung wähnte FC Krumbach die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Ein Punkt reichte SPG Hochmontafon 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz zwei.

Klimatechnik Sparber FC Krumbach ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt Hochmontafon 1b Besuch von Intemann FC Lauterach 1b. Der nächste Gegner von FC Krumbach, welcher in vier Wochen, am 09.09.2022, empfangen wird, ist FC Klostertal.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 2:2 (1:2)

80 Samuel Felder 2:2

22 Christopher Dona 1:2

16 Pascal Nussbaumer 0:2

5 Pascal Peter 0:1