Doppelpack von Bachmann reicht DSV Juniors nicht

Details Montag, 08. August 2022 11:47

Ein spannendes Spiel lieferten FC Klostertal und EMMA & EUGEN DSV Juniors zum Saisonauftakt, das 3:2 endete.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Klostertal bereits in Front. Elias Fritz markierte in der zweiten Minute die Führung. DSV Juniors zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Fabian Bachmann mit dem Ausgleich zurück. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte FC Klostertal noch das 2:1 (45.). Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 3:1 ließ Klostertal zum dritten Mal im Match jubeln (55.). Mit dem 2:3 gelang Bachmann ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (68.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte FC Klostertal die drei Zähler unter Dach und Fach.

FC Klostertal gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SPG Egg/Andelsbuch 1b ab. Am 30.10.2022 empfängt EMMA & EUGEN DSV Juniors in der nächsten Partie Klostertal.

2. Landesklasse: FC Klostertal – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 3:2 (2:1)

68 Fabian Bachmann 3:2

55 Kevin Koeb 3:1

45 Dzelal Nanic 2:1

10 Fabian Bachmann 1:1

2 Elias Fritz 1:0