Satteins spielt DSV Juniors schwindelig

Details Sonntag, 14. August 2022 14:49

EMMA & EUGEN DSV Juniors kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 1:4-Pleite.

SV Satteins geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Stephan Uyigue das schnelle 1:0 für DSV Juniors erzielte. Für das erste Tor von Satteins war Baris Sahin verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:1 besorgte. Thomas Wegrzyn stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Sahin seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Simon Morscher baute den Vorsprung von SV Satteins in der 53. Minute aus. Die 1:4-Heimniederlage von EMMA & EUGEN DSV Juniors war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

In den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison fuhren die Gastgeber 30 Punkte ein, was schlussendlich den neunten Platz bedeutete.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Satteins im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

2. Landesklasse: EMMA & EUGEN DSV Juniors – SV Satteins, 1:4 (1:3)

