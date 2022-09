Neun Treffer zwischen Lauterach II und Rätia Bludenz

Details Sonntag, 25. September 2022 00:21

FC Lauterach 1b hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und FC Rätia Bludenz das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:2 für Lauterach 1b. An der Favoritenstellung ließ Intemann FC Lauterach 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen Rätia Bludenz einen Sieg davon.

FC Lauterach 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Markus Siller (8.). Mit dem 3:0 für Intemann FC Lauterach 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Siller (42.) und Pascal Forster (45.) brachten FC Lauterach 1b mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. In der ersten Hälfte lieferte FC Fohrenburger Rätia Bludenz eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete. Nenad Djuric versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von Lauterach 1b. Mit schnellen Toren von Leon Jussel (57.) und Maximilian Gfall (63.) schlug Intemann FC Lauterach 1b innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Kurz vor Ultimo war noch Aleksandar Konjevic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Rätia Bludenz verantwortlich (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr FC Lauterach 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Rätia Bludenz festigte Lauterach 1b den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht Intemann FC Lauterach 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 29 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von FC Lauterach 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Lauterach 1b nun schon sechs Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

FC Fohrenburger Rätia Bludenz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 27 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

In den letzten fünf Begegnungen holte FC Rätia Bludenz insgesamt nur einen Zähler. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Lauterach 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für Lauterach 1b ist FC Sohm Alberschwende 1b (Samstag, 17:15 Uhr). Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 7:2 (5:0)

84 Aleksandar Konjevic 7:2

63 Maximilian Gfall 7:1

57 Leon Jussel 6:1

50 Nenad Djuric 5:1

45 Pascal Forster 5:0

42 Markus Siller 4:0

29 Steven Nenning 3:0

8 Markus Siller 2:0

4 Steven Nenning 1:0