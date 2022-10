FC Lauterach 1b hält mit Remis die Distanz auf SW Bregenz Juniors

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:05

Lauterach 1b sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Für das 1:0 und 2:0 war Adrian Martinovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (9./34.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 150 Zuschauern markierte Aleksej Martinovic das 3:0. Nach dem souveränen Auftreten von Intemann FC Lauterach 1b überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Burak Ergin schoss die Kugel zum 1:3 für SW Bregenz Juniors über die Linie (55.). Yusuf Emre Cin ließ sich in der 79. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den Gast. Der Treffer, der Ergin in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Gedanklich hatte FC Lauterach 1b den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SW Bregenz Juniors am Ende noch den Teilerfolg.

Mit beeindruckenden 32 Treffern stellt Lauterach 1b den besten Angriff der 2. Landesklasse. Das Heimteam weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief Intemann FC Lauterach 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Offensivabteilung von SW Bregenz Juniors funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 26-mal zu. Nur zweimal gab sich SW Bregenz Juniors bisher geschlagen. SW Bregenz Juniors ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Lauterach 1b die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält FC Lauterach 1b den zweiten Platz.

Am kommenden Sonntag trifft Intemann FC Lauterach 1b auf FC Klostertal, SW Bregenz Juniors spielt tags zuvor gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SW Bregenz Juniors, 3:3 (3:0)

90 Burak Ergin 3:3

79 Yusuf Emre Cin 3:2

55 Burak Ergin 3:1

45 Aleksej Martinovic 3:0

34 Adrian Martinovic 2:0

9 Adrian Martinovic 1:0