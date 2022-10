Christopher Dona rettet SPG Hochmontafon 1b gegen Klostertal einen Punkt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:04

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SPG Hochmontafon 1b und Klostertal mit 2:2. Hochmontafon 1b zog sich gegen FC Klostertal achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Alexander Montibeller brachte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b in der 20. Spielminute in Führung. Dzelal Nanic versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz des Heimteams. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 68. Minute bejubelte Klostertal das 2:1. Christopher Dona war zur Stelle und markierte das 2:2 von SPG Hochmontafon 1b (79.). Am Ende stand es zwischen Hochmontafon 1b und FC Klostertal pari.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte SPG Hochmontafon 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht Hochmontafon 1b auf Platz neun. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Zuletzt war bei SPG Hochmontafon 1b der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Das Remis brachte Klostertal in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang vier. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat FC Klostertal derzeit auf dem Konto.

Hochmontafon 1b stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV Satteins vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Klostertal Intemann FC Lauterach 1b.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Klostertal, 2:2 (1:1)

79 Christopher Dona 2:2

68 Andreas Kueng 1:2

30 Dzelal Nanic 1:1

20 Alexander Montibeller 1:0