Punkteteilung trotz Doppelpack von Florian Widmann für Götzis II gegen Mäder

Details Samstag, 02. September 2023 01:24

Das Spiel zwischen Vollbad FC Götzis 1b und FC Mäder endete 2:2.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Harun Ocak sein Team in der zehnten Minute. Florian Widmann schockte Mäder und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Götzis 1b (15./28.). Zur Pause hatte Götzis 1b eine hauchdünne Führung inne. Alican Akyildiz traf zum 2:2 zugunsten von FC Mäder (53.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Vollbad FC Götzis 1b und Mäder schließlich mit einem Remis.

Für FC Götzis 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Gastgeber liegen nun auf Platz neun.

FC Mäder holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der einzelne Zähler beförderte die Gäste in der Tabelle auf Platz acht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft Götzis 1b auf FC Klostertal (14:45 Uhr), Mäder reist zu SC Röfix Röthis 1b (13:45 Uhr).

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Mäder, 2:2 (2:1)

53 Alican Akyildiz 2:2

28 Florian Widmann 2:1

15 Florian Widmann 1:1

10 Harun Ocak 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.