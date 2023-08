Tore am laufenden Band für Höchst II in Götzis

Details Dienstag, 29. August 2023 00:56

Höchst 1b kam gegen FC Götzis 1b zu einem klaren 6:2-Erfolg. Trainer Heinz Fladenhofer analysiert die Partie.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Meine Mannschaft begann das Spiel sehr Konzentriert und bereits nach fpnfzehn Minuten führten wir mit 2:0. Wir erspielten uns danach noch einige sehr gute Torchancen, die wir aber leider nicht verwerten konnten. In der 34. und 39. Minute waren wir zweimal unkonzentriert und der Gegner nützte das eiskalt aus und es stand Plötzlich 2:2. Meine Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und so konnten wir noch vor der Pause mit 3:2 in Führung gehen. Der FC Götzis versuchte in der zweiten Halbzeit nochmals alles um das Spiel doch noch zu drehen, doch mein Team war an diesem Tag zu stark für die Götzner und so erzielten wir noch drei Treffer in der zweiten Halbzeit. Ein insgesamt hochverdienter Sieg meiner Mannschaft!“

Am kommenden Freitag trifft FC Götzis 1b auf FC Mäder, Höchst 1b spielt tags darauf gegen SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – blum FC Höchst 1b, 2:6 (2:3)

90 Mohammet Durmus Demircan 2:6

60 Robert Blum 2:5

58 Emre Kadir Gueven 2:4

43 Nikolas Marleku 2:3

39 Roman Fend 2:2

34 Eigentor durch Dario Stanojevic 1:2

15 Emre Kadir Gueven 0:2

4 Julius Keck 0:1

