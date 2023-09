SC Mühlebach spielt SCM Vandans schwindelig

Details Sonntag, 10. September 2023 01:45

SC Montafon Vandans blieb gegen SC Mühlebach chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Mühlebach wurde der Favoritenrolle gerecht.

Marcel Meraner sicherte dem Gast vor 200 Zuschauern die Führung (21.). Alejandro Herrera Lopez trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Thomas Thurnher die Führung von SC Mühlebach aus. Das überzeugende Auftreten von SC Mühlebach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Für das 1:3 von SCM Vandans zeichnete Dominik Fritz verantwortlich (49.). Patrick Pexa beseitigte mit seinen Toren (65./75.) die letzten Zweifel am Sieg von SC Mühlebach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SC Mühlebach gegen Vandans.

Im laufenden Fußballjahr hat SC Montafon Vandans zu Hause noch nicht gesiegt. Die Gastgeber machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem elften Platz. Die Defensive von SCM Vandans muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 15-mal war dies der Fall. Vandans musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Montafon Vandans insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging SCM Vandans in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte SC Mühlebach sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensive von SC Mühlebach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Vandans war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 15-mal schlugen die Angreifer von SC Mühlebach in dieser Spielzeit zu. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SC Mühlebach.

Am Samstag, den 16.09.2023 (17:15 Uhr) steht für SC Montafon Vandans eine Auswärtsaufgabe gegen FC Sohm Alberschwende 1b an. SC Mühlebach tritt einen Tag später daheim gegen Vollbad FC Götzis 1b an.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SC Mühlebach, 1:5 (0:3)

75 Patrick Pexa 1:5

65 Patrick Pexa 1:4

49 Dominik Fritz 1:3

42 Thomas Thurnher 0:3

34 Alejandro Herrera Lopez 0:2

21 Marcel Meraner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.