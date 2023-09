Höchst II schießt sich mit Sieg gegen Röthis II an die Tabellenspitze

Details Sonntag, 03. September 2023 14:46

SC Röfix Röthis 1b kehrte vom Auswärtsspiel gegen blum FC Höchst 1b mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:3.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höcht II: „Der SC Röthis versuchte von Anfang an aus einer kompakten Defensive zu agieren und versuchte in der eigenen Hälfte die Räume gut zu schließen. Mein Team fand aber trotzdem gute Lösungen und wir erspielten uns einige gute Torchancen. In der 27. Spielminute konnte uns Robert Blum nach einer Spielverlagerung mit 1:0 in Führung bringen. Als uns nach der Pause Julius Keck mit einem Freistoß mit 2:0 in Führung brachte, musste der Gegner seine Defensivtaktik ändern und so gab es dann für uns mehr Raum um nach vorne zu spielen. Der SC Röthis versuchte alles, um doch noch den Anschlusstreffer zu erzielen, doch mein Team verteidigte gut und spielte schlussendlich zu null. In der 90. Spielminute setzten wir noch eines drauf und Anes Ikanovic erzielte das 3 zu 0. Gratulation an mein Team für die gezeigte Leistung!“

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Röthis 1b auf Platz sechs abgerutscht. In dieser Saison sammelte SC Röfix Röthis 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Höchst 1b ist auf gegnerischer Anlage Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (Sonntag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SC Röthis 1b mit FC Mäder (13:45 Uhr).

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – SC Röfix Röthis 1b, 3:0 (1:0)

93 Anes Ikanovic 3:0

51 Julius Keck 2:0

27 Robert Blum 1:0

