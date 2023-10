Patrick Pexa trifft fünfmal: SC Mühlebach deklassiert Mäder

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:10

SC Mühlebach erteilte FC Mäder eine Lehrstunde: 8:3 hieß es am Ende für SC Mühlebach. SC Mühlebach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mäder einen klaren Erfolg.

SC Mühlebach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Meraner traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Patrick Pexa den Vorsprung des Heimteams. Kilian Schmedt verkürzte für FC Mäder später in der 26. Minute auf 1:2. Pexa schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (29.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als SC Mühlebach seinen vierten Treffer nachlegte (41.). Für das 5:1 und 6:1 war Pexa verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (44./45.). Die Hintermannschaft von Mäder glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. FC Mäder markierte das 2:6 (60.). Der siebte Streich von SC Mühlebach war Pexa vorbehalten (80.). Erneut traf SC Mühlebach und stellte den Spielstand damit auf 8:2 (86.). Die Schlussphase bestritt Mäder nur noch zu zehnt, nachdem Alican Akyildiz mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr SC Mühlebach einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

SC Mühlebach macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Mit 30 geschossenen Toren gehört SC Mühlebach offensiv zur Crème de la Crème der 2. Landesklasse. SC Mühlebach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SC Mühlebach sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Mühlebach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt FC Mäder den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Mäder momentan auf dem Konto. FC Mäder baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt SC Mühlebach bei FC Klostertal an, während Mäder einen Tag zuvor FC Sohm Alberschwende 1b empfängt.

2. Landesklasse: SC Mühlebach – FC Mäder, 8:3 (6:1)

90 Eigentor durch Alberto Fernandez Alonso 8:3

86 Samuel Laesser 8:2

80 Patrick Pexa 7:2

60 Yunus Oezdemir 6:2

45 Patrick Pexa 6:1

44 Patrick Pexa 5:1

41 Thomas Oelz 4:1

29 Patrick Pexa 3:1

26 Kilian Schmedt 2:1

13 Patrick Pexa 2:0

6 Marcel Meraner 1:0

