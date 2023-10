FC Schlins II liest FC Götzis II die Leviten

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:09

FC Schlins 1b erteilte Götzis 1b eine Lehrstunde: 8:1 hieß es am Ende für Schlins 1b. ERNE FC Schlins 1b hatte vorab die besseren Karten.

Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Für den Führungstreffer von FC Schlins 1b zeichnete Lukas Schneider verantwortlich (10.). Nach 26 Minuten beförderte Schlins 1b das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Mit dem 3:0 von Jan Sonderegger für ERNE FC Schlins 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Das 1:3 von Vollbad FC Götzis 1b stellte Matthias Bodemann sicher (38.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Schlins 1b noch das 4:1 (40.). Der dominante Vortrag von ERNE FC Schlins 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Schneider (49.), Shawn Eathon Moser (61.) und Sonderegger (63.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:1 in die Höhe. Markus Maier stellte schließlich in der 90. Minute den 8:1-Sieg für FC Schlins 1b sicher. Schlussendlich setzte sich Schlins 1b mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den Erfolg rückte ERNE FC Schlins 1b auf die dritte Position der 2. Landesklasse vor. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Schlins 1b. Mit vier Siegen in Folge ist ERNE FC Schlins 1b so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

FC Götzis 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Schlins 1b weiter im Abstiegssog. Mit erschreckenden 44 Gegentoren stellt Götzis 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Vollbad FC Götzis 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Götzis 1b. Nach der Niederlage gegen Schlins 1b ist Götzis 1b aktuell das defensivschwächste Team der 2. Landesklasse.

ERNE FC Schlins 1b tritt am kommenden Samstag bei SC Röfix Röthis 1b an, Vollbad FC Götzis 1b empfängt am selben Tag Hard 1b.

2. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 8:1 (4:1)

90 Markus Maier 8:1

63 Jan Sonderegger 7:1

61 Shawn Eathon Moser 6:1

49 Lukas Schneider 5:1

40 Elias Stoss 4:1

38 Matthias Bodemann 3:1

34 Jan Sonderegger 3:0

26 Elias Stoss 2:0

10 Lukas Schneider 1:0

