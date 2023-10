Unentschieden: Lukas Schneider verhindert für Schlins II Niederlage in Röthis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:29

Am Samstag kam FC Schlins 1b bei SC Röthis 1b nicht über ein 2:2 hinaus. Röthis 1b gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, ERNE FC Schlins 1b.

Elias Lampacher brachte Schlins 1b in der zwölften Minute in Front. Elias Fleisch versenkte den Ball in der 31. Minute im Netz des Gasts. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Simon Gosch brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SC Röfix Röthis 1b über die Linie (67.). In Minute 74 hatte ERNE FC Schlins 1b den Ausgleich parat. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich SC Röthis 1b und FC Schlins 1b schließlich mit einem Remis.

Röthis 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Der Gastgeber verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. SC Röfix Röthis 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Sicherlich ist das Ergebnis für Schlins 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat ERNE FC Schlins 1b derzeit auf dem Konto. FC Schlins 1b blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SC Röthis 1b ist Hard 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Schlins 1b misst sich am selben Tag mit Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (13:45 Uhr).

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – ERNE FC Schlins 1b, 2:2 (1:1)

74 Lukas Schneider 2:2

67 Simon Gosch 2:1

31 Elias Fleisch 1:1

12 Elias Lampacher 0:1

