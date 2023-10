Abstiegskracher zwischen Rätia Bludenz und Vandans endet remis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:30

FC Fohrenburger Rätia Bludenz trennte sich an diesem Samstag von SC Montafon Vandans mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Zimmermann sein Team in der 13. Minute. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den FC Rätia Bludenz bereits wenig später besorgte (14.). In der 33. Minute erzielte Amer Redzic das 2:1 für die Heimmannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal hitzig, sodass Atacan Atalay auf Seiten des Tabellenletzten vorzeitig zum Duschen musste (44.). Im ersten Durchgang hatte Rätia Bludenz etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Als einige Zuschauer bereits FC Fohrenburger Rätia Bludenz als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Marc Andre Patterer, der zum Ausgleich traf (89.). Michael Melmer erwies SCM Vandans in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Ampelkarte vom Platz musste (91.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. FC Rätia Bludenz und Vandans spielten unentschieden.

Rätia Bludenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang FC Fohrenburger Rätia Bludenz kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt FC Rätia Bludenz nur auf Rang 14.

Ein Punkt reichte SC Montafon Vandans, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun fünf Punkten stehen die Gäste auf Platz 13. In der Verteidigung von SCM Vandans stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vor sieben Spielen bejubelte Vandans zuletzt einen Sieg.

Einen Sieg, zwei Remis und acht Niederlagen hat Rätia Bludenz derzeit auf dem Konto. SC Montafon Vandans verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und acht Niederlagen.

Während FC Fohrenburger Rätia Bludenz am kommenden Samstag SC Mühlebach empfängt, bekommt es SCM Vandans am selben Tag mit Vollbad FC Götzis 1b zu tun.

2. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz – SC Montafon Vandans, 2:2 (2:1)

89 Marc Andre Patterer 2:2

33 Amer Redzic 2:1

14 Malik Oezkan 1:1

13 Daniel Zimmermann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.