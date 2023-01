4. Landesklasse: Goleador Parade Herbst 2022

Details Donnerstag, 05. Januar 2023 00:18

Samer Badawi von Hatlerdorf II und Michael Jenny von Großwalsertal II haben im Herbst 2022 in der 4. Landesklasse zwölf Tor erzielt. Die Entscheidung über den Titel Goleador Herbst 2022 musste also über die Effektivität fallen und da hat Samer Badawi den besseren Wert. Er hat die Zwölf Treffer in 924 Minuten erzielt, Jenny in 1032 Minuten. Der effektivste Spieler war Marvin Mahler von Tisis II, der in 360 Spielminuten sieben Tore erzielt hat – in der Gesamtwertung ist das Platz sechs. Auf Platz drei der Gesamtwertung landet Stefan Eienbach von Sulzberg II, auf Platz vier Kevin Stössel von Brederis/Meiningen II und Florian Burtscher von Ludesch II.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Samer Badawi Hatlerdorf II 12 924 0,78 1 3 2 2 Michael Jenny Großwalsertal II 12 1032 0,70 1 5 3 3 Stefan Eienbach Sulzberg II 10 813 0,74 4 4 4 4 Kevin Stössel Brederis/Mein. II 9 630 0,86 7 2 4,5 4 Florian Burtscher Ludesch II 11 958 0,69 3 6 4,5 6 Marvin Mahler Tisis II 7 360 1,17 12 1 6,5 7 Nexhmedin Sejfijaj Hatlerdorf II 10 983 0,61 4 10 7 8 Franco Bologna Lochau II 9 805 0,67 7 8 7,5 9 Elias Kaufmann Göfis/Satteins II 10 1070 0,56 4 12 8 10 Simon Sieber Brederis/Meiningen II 8 848 0,57 9 11 10 11 Jürgen Hafner Göfis/Satteins II 6 520 0,69 16 6 11 12 Daniel Müller Großwalsertal II 8 882 0,54 9 14 11,5 13 Leander Breidenbrücker Mellau II 6 564 0,64 16 9 12,5 13 Dennis Konrad Tisis II 7 758 0,55 12 13 12,5 15 Marcel Meier Gaissau II 7 799 0,53 12 15 13,5 15 Adrian Dünser Großwalsertal II 8 1301 0,37 9 18 13,5 17 Laith Al Mustafa Lochau II 7 1265 0,33 12 19 15,5 18 Philip Kaufmann Großwalsertal II 6 709 0,51 16 16 16 19 Adama Saidy Hatlerdorf II 6 819 0,44 16 17 16,5 20 Kai Pauritsch Gaissau II 6 1146 0,31 16 20 18

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.