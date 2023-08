Erfolgreiche Aufholjagd von FC Mellau II gegen Egg/Andelsbuch 1c

Details Sonntag, 27. August 2023 02:59

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte FC Mellau 1b einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Metehan Demirci war zur Stelle und markierte das 1:0 von Egg/Andelsbuch 1c (10.). Der Gast versenkte die Kugel in der 22. Minute zum 2:0. Wenig später behauptete sich FC Mellau 1b gegen die Hintermannschaft von SPG Egg/Andelsbuch 1c. Neuer Spielstand: 1:2 (25.). Noch in der ersten Halbzeit errang FC Mellau 1b den Ausgleich (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 54. Minute bejubelte FC Mellau 1b das 3:2. Der Gastgeber brachte den Ball zum 4:2 über die Linie (62.). In der 77. Minute erzielte Sebastian Erath das 3:4 für Egg/Andelsbuch 1c. FC Mellau 1b traf zum 5:3 (79.). Erneut traf FC Mellau 1b und stellte den Spielstand damit auf 6:3 (86.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Mellau 1b SPG Egg/Andelsbuch 1c 6:3.

Bei FC Mellau 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Mellau 1b.

In dieser Saison sammelte SPG Egg/Andelsbuch 1c bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog FC Mellau 1b an Egg/Andelsbuch 1c vorbei auf Platz vier. SPG Egg/Andelsbuch 1c fiel auf die zehnte Tabellenposition.

FC Mellau 1b tritt am kommenden Samstag bei SV frigo Ludesch 1b an, Egg/Andelsbuch 1c empfängt am selben Tag Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 6:3 (2:2)

86 Rene Wirth 6:3

79 Rene Wirth 5:3

77 Sebastian Erath 4:3

62 Leander Breidenbruecker 4:2

54 Rene Wirth 3:2

40 Marin Gulin 2:2

25 Leander Breidenbruecker 1:2

22 Rene Oesterle 0:2

10 Metehan Demirci 0:1

