Deutlicher Erfolg des FC Lustenau 1c gegen SV Ludesch II

Details Sonntag, 27. August 2023 03:00

SV frigo Ludesch 1b hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 2:5 lautete das Ergebnis gegen FC Lustenau 1c am Ende.

FC Lustenau 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Luca Pfister den Ausgleichstreffer für SV Ludesch 1b. In der 22. Minute brachte Nathanael Zech den Ball im Netz von FC Lustenau 1c unter. FC Lustenau 1c hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (28.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. FC Lustenau 1c drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Dejan Stanojevic (62.), Mohammad Nour Algumaah (76.) und Mahmoud Algomaa (91.) machten Ludesch 1b den Garaus. Am Schluss gewann FC Lustenau 1c gegen SV frigo Ludesch 1b.

FC Lustenau 1c machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Lustenau 1c.

SV Ludesch 1b steht nach drei Spieltagen an letzter Position des Klassements. Einen klassischen Fehlstart legte Ludesch 1b hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für FC Lustenau 1c ist Intersport FC Schruns 1b (Samstag, 13:45 Uhr). SV frigo Ludesch 1b misst sich am selben Tag mit FC Mellau 1b (14:30 Uhr).

4. Landesklasse: FC Lustenau 1c – SV frigo Ludesch 1b, 5:2 (2:2)

91 Mahmoud Algomaa 5:2

76 Mohammad Nour Algumaah 4:2

62 Dejan Stanojevic 3:2

28 Hakan Oener 2:2

22 Nathanael Zech 1:2

6 Luca Pfister 1:1

4 Hakan Oener 1:0

