Rätia Bludenz II und Wolfurt/Kennelbach 1c trennen sich torlos

Details Dienstag, 15. August 2023 02:26

Keine Treffer in der 5. Landesklasse das ist selten. In der Auftaktrunde 2023/24 gab es zweimal ein 0:0. Hochmontafon II und Bürs II bzw. Rätia Bludenz II und Wolfurt/Kennelbach 1c trennten sich 0:0. Der erste Tabellenführer ist der Fc Schwarzach, der Nüziders II mit 5:0 besiegen konnte.

Ernüchterung im Ligabetrieb

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Mit einigen Änderungen (aufgrund von Verletzungen und Urlauben) starteten wir in Bludenz in die neue Saison.

In den ersten Minuten war unsere Leistung sehr schwach, man merkte der Mannschaft an, dass sich nicht nur der Untergrund und die Platzgröße im Gegensatz zum Cupspiel verändert hat, sondern dass auch einige Spieler am Platzen waren, welche bisher noch nicht mit der Mannschaft trainiert haben. Nach ungefähr einer Viertelstunde haben wir uns gefangen und konnten erste eigene Halbchancen herausarbeiten. Mehr vom Spiel hatten allerdings die Hausherren, wobei auch diese nicht zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Damit ging es mit 0:0 in die Pause.

Die Umstellung auf 4-2-3-1 und die Ansprache in der Halbzeit zeigten sich direkt am Platz. Wir hatten nun mehr vom Spiel und kamen auch zu zwei großen Chancen. Ein Schuss am 5er konnte leider nicht scharf genug aufs Tor gebracht werden, bei einen 1:1 blieb der Torhüter der Alpenstädter Sieger. Auch unser Goalie Lukas wusste zu überzeugen und hielt drei bis viermal sehr stark und für uns damit auch den Punkt fest. Leider konnten wir den Schwung vom Cupspiel nicht wie gewünscht mitnehmen und offenbarten spielerischen und taktischen Aufholbedarf. Positiv zu erwähnen ist die deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei und dass der Einsatz und Wille absolut gestimmt haben!“

