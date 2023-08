In letzter Minute: Tomor Ramadani trifft für Hörbranz/Hohenweiler II zum Sieg!

Details Sonntag, 27. August 2023 03:04

SPG Wolfurt / Kennelbach 1c hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Trainer Josef Hinteregger analysiert die erste Saisonniederlage.

Erste Saisonniederlage

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Abermals mit deutlich veränderter Besetzung traten wir am Samstag zum Auswärtsspiel in Hörbranz an. Nach einem Schockmoment ganz zu Beginn - ein zu kurzer Ball in der Innenverteidigung - kamen wir einige Minuten ordentlich ins Spiel. Nach etwa zehn Minuten übernahmen die Laiblachtaler das Kommando, auch begünstigt durch schlechte Zuordnung und Zweikampfführung unsererseits. Dank beherzten Verteidigen und einem abermals bestens aufgelegten Lukas Gabrielli im Tor konnten wir uns schadlos halten. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte sich das Spielgeschehen komplett auf den Kopf. Nach einem unserer wenigen guten Angriffen, versuchte ein Spieler der Hausherren den Ball zu klären und traf diese dabei so unglücklich, dass dieser im eigenen Tor landete. Nach der Halbzeitansprache und zweier Wechsel kamen wir besser ins Spiel und hatten einige Torchancen. Mit einem gerade bei den aufgrund des Regens unhaltbaren Fernschuss ins Kreuzeck konnten die Laiblachtaler das längst überfällige Tor erzielen. Das nun insgesamt ausgeglichenere Spiel war bis kurz vor Schluss immer noch offen. In der Nachspielzeit passierte dann, was passieren musste, die Hausherren erzielten aus einem Freistoß (unsere Mauer war mit einem Schweizerkäse zu vergleichen) das verdiente Siegestor. So bitter der Zeitpunkt des Verlusttreffers war, er änderte nichts daran, dass wir über das gesamte Spiel zu schwach aufgetreten sind, um hier zählbares zu verdienen.“

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b tritt kommenden Samstag, um 13:30 Uhr, bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon an. Einen Tag später empfängt SPG Wolfurt / Kennelbach 1c FC Schwarzach.

5. Landesklasse: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – SPG Wolfurt / Kennelbach 1c, 2:1 (0:1)

93 Tomor Ramadani 2:1

65 Serkan Toy 1:1

41 Eigentor durch Magomed Kauraew 0:1

