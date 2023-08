Hochmontafon II holt bei Rätia Bludenz II drei Punkte

Details Dienstag, 29. August 2023 00:49

In der dritten Runde der 5. Landesklasse konnte sich die SPG FC Rotenberg 1c an die Tabellenspitze setzen. Ein klarer 5:2 Erfolg beim SC Dornbirn, nach einem 1:1 zur Pause. Erst das zweite Spiel hat die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II bestritten. Ein Tor hat beim FC Fohrenburger Rätia Bludenz II für Hochmontafon entschieden.

Manfred Prakesch, Trainer SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II: „In der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit kaum Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften neutralisierten sich und standen sicher in der Defensive. Dementsprechend ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit versuchten wir mehr auf unsere spielerische Linien zu setzen und mehr in Ballbesitz zu sein. Das gelang auch wesentlich besser! Das entscheidende Tor jedoch entstand aus einem ruhenden Ball. Ein Freistoß von der linken Halbseite durch Marcel Lorenzin trifft den Kopf unseres Kapitäns Josef Rudigier, der den Ball perfekt ins gegnerische Tor unterbrachte. Die Führung spielten wir relativ souverän nach Hause und konnten so am Ende verdient die drei Punkte mitnehmen.

Besonders lobenswert ist sicher wieder unsere Defensivleistung, die uns das zweite zu Nullspiel hintereinander einbringt. Jetzt heißt es in der Offensive noch gefährlicher und kreativer zu werden und die Defensive weiter stark und stabil zu halten!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.