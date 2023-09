Wolfurt/Kennelbach 1c holt Punkt in Au!

Details Dienstag, 12. September 2023 01:58

Der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c holt in der fünften Runde der 5. Landesklasse ein 1:1 beim FC Raiffeisen Au II. Trainer Josef Hinteregger und sein Team ist sehr zufrieden, nachfolgend die Spielanalyse.

Überzeugender Auftritt!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Am Samstag den 9.9 traten wir beim FC Au 1b an, aufgrund des Alpabtriebs wurde unsere Anreise deutlich verzögert. Mit einer sehr kurzen Aufwärmphase und 15 Minuten Verspätung konnte das Spiel dann gestartet werden.

Es ging gleich drunter und drüber, nach drei Minuten lagen wir aufgrund eines schwierig abzuwehrendem driekten Eckball 0:1 zurück. Mit dem nächsten Spielzug wurde uns ein berechtigter Elfmeter zugesprochen, den Julian Waibel souverän verwandelte. Dank Neoaußenverteidiger und Spieltagskapitän seinen Kollegen in der Defensive konnten wir weitere Gegentreffer verhindern. Nach und nach kamen wir besser ins Spiel. Bis zur Pause hatten beide Mannschaften Chancen ohne daraus zählbares zu erzielen.

Nach der Pause drückten wir der Partie mehr und mehr unseren Stempel auf und konnten einige sehenswerte Spielzüge kreieren. Vor dem Tor scheiterten wir an diversen Kleinigkeit - der letzte Pass stimmte nicht, eine Annahme misslang oder aber der Abschluss war nicht genau genug. Gegen Ende des Matches kamen auch die Hausherren wieder zu einigen Chancen, diese wurden jedoch von Goalie Jakob Hörburger zu nichte gemacht. In der 93ten hatten wir noch die Chance zum 2:1, leider ging der Ball knapp über die Latte. Das Trainerteam ist sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung, vor allem spielerisch, gerade auf dem kleinen Platz in Au, war das ein überzeugender Auftritt!“

