Ordentlicher Auftakt für Wolfurt/Kennelbach 1c gegen Rätia Bludenz II

Auftakt zur Rückrunde der 5. Landesklasse am Osterwochenende 2024. Tabellenführer Schwarzach gestaltet den Auftakt zweistellig mit einem 10:0 in Nüziders. Auch Verfolger Viktoria Bregenz II gelingt ein klarer 5:0 Erfolg gegen Hörbranz/Hohenweiler II. Ein 1:1 steht am Ende der Partie zwischen der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c und dem FC Fohrenburger Rätia Bludenz II.



Meisterschaftsauftakt im Frühjahr!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Für das erste Spiel hatten wir das 1b von Rätia Bludenz zu Gast an der Ach. Bei besten Bedingungen und einem traumhaften Rasen starteten wir gleich mit Elan in die Partie. Leider konnten wir unsere Chancen nicht direkt in Zählbares ummünzen. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte fielen die Alpenstädter hauptsächlich durch Ihre harte Gangart auf, was zusätzlich den Spielfluss bremste. Uns merkte man die Umstellung auf den Rasen deutlich an und auch das wir uns schwertaten den Raum, der uns zur Verfügung stand, zu nützen. Allerdings ist das auch gar nicht so ohne nach acht Vorbereitungsspielen am deutlich kleineren Kunstrasen. Somit ging es trotz leichter Überlegenheit unserseits mit 0:0 in die Pause. Nach dieser nahm das Spiel etwas mehr Fahrt auf, wobei die großen Chancen auf beiden Seiten ausblieben. In der 74. Spielminute schlossen wir einen schönen Angriff in Person von Marc Monschein erfolgreich ab und stellten auf 1:0. Die Gäste aus Bludenz konnten aus einem Freistoß aus abseitsverdächtiger Position (Seite ohne Linienrichter) zum 1:1 ausgleichen. Das war auch gleichzeitig der Endstand.

Es bleibt ein ordentlicher Auftakt, der noch einiges an Potenzial offenbarte, welches wir in den kommenden Wochen auf den Platz bringen wollen.“

