Torschützenwertung 5. Landesklasse Oberland Herbst 2021

Details Sonntag, 16. Januar 2022 01:07

Der beste Knipser im Herbst 2021 in der 5. Landesklasse Oberland ist ganz klar Marvin Mahler vom IPA SC Tisis II. Sechzehn Treffer sind die klare Bestmarke, ein Tor pro Spielstunde ebenfalls. Puncto Effektivität ist allerdings Dejan Stanojevic vom FC Lustenau 1c ganz knapp an der Nummer eisn dran – sechs Treffer in 383 Minuten – Gesamtplatz vier. Diesen teilt er sich mit Thomas Staudacher vom Peter Dach FC Koblach II. Platz zwei in der Gesamtwertung geht an Jasmin Music vom Unterberger Automation FC Nüziders II – dem Tabellenführer. Dritter in der Gesamtwertung wird Hidayet Kandemir von den World-Of-Jobs Hohenems Juniors.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Marvin Mahler Tisis II 16 957 1,00 1 1 1 2 Jasmin Music Nüziders II 11 900 0,73 2 3 2,5 3 Hidayet Kandemir Hohenems Juniors 10 953 0,63 3 7 5 4 Dejan Stanojevic FC Lustenau 1c 6 383 0,94 9 2 5,5 4 Thomas Staudacher Koblach II 8 737 0,65 7 4 5,5 6 Lucas Folie Beschling 10 1136 0,53 3 9 6 7 Pascal Grabher Austria Lustenau Jun. 6 557 0,65 9 4 6,5 7 Sinan Ayhan Hohenems Juniors 9 874 0,62 5 8 6,5 9 Markus Maier Beschling 6 562 0,64 9 6 7,5 10 Christopher Dona Hochmontafon II 8 907 0,53 7 9 8 11 Cino Jovanovic FC Lustenau 1c 9 1065 0,51 5 12 8,5 12 Fabian Simmerle Rankweil/Brederis Jun. 6 673 0,53 9 9 9 13 Dominic Mitterer Tisis II 6 947 0,38 9 13 11 14 Dominik Amann FC Lustenau 1c 6 1050 0,34 9 14 11,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!