FC Nüziders 1b stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 11:15

SPG Schwarzach/Wolfurt 1c und Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für FC Nüziders 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Fabrizio Heim markierte in der fünften Minute die Führung. Markus Krenmayr ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Schwarzach/Wolfurt 1c. Der Treffer zum 2:1 sicherte Nüziders 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Heim in diesem Spiel (29.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt. Das 3:1 für FC Nüziders 1b stellte Heim sicher. In der 55. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 72. Minute erzielte Anil Genc das 2:3 für SPG Schwarzach/Wolfurt 1c. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Nüziders 1b gegen Schwarzach/Wolfurt 1c.

Mit 24 Gegentreffern ist SPG Schwarzach/Wolfurt 1c die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Den Kampf um die Klasse geht das Heimteam in der Rückrunde von der neunten Position an.

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat FC Nüziders 1b etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sechs. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Nüziders 1b in dieser Saison. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte FC Nüziders 1b endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Samstag trifft Schwarzach/Wolfurt 1c auf SC Austria Lustenau Juniors (16:00 Uhr), Nüziders 1b reist tags darauf zu SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon (15:00 Uhr).

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 2:3 (1:2)

